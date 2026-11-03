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Ausblick: Navient legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Aktien
Navient Holdings Inc Registered Shs
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Navient stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,127 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Navient noch -0,870 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Navient in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 81,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 144,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 800,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,785 USD im Vergleich zu -0,810 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 587,5 Millionen USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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