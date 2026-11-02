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Ausblick: Navitas Semiconductor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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Navitas Semiconductor präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,037 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 33,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 47,7 Millionen USD, gegenüber 45,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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