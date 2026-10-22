DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,76 -2,7%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.515 -1,8%Euro 1,1248 +0,1%Öl 111,7 +2,6%Gold 4.092 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: NCAB Group Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
NCAB Group AB Registered Shs
7.30 EUR -0.08 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen

NCAB Group Registered wird am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,592 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NCAB Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden SEK im Vergleich zu 949,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,10 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,84 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,74 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle NCAB Group Registered Aktie News

Werbung

NCAB Group Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NCAB Group Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.