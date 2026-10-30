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Ausblick: Neogen Chemicals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Neogen Chemicals Ltd Registered Shs
2,266.55 4.55 0.20 %
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Neogen Chemicals wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Neogen Chemicals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,65 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 27,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,25 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,90 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,66 Milliarden INR, gegenüber 8,62 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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