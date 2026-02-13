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Ausblick: Neogen Chemicals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

15.05.26 07:01 Uhr

Neogen Chemicals wird am 16.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,00 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 119,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Neogen Chemicals 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,29 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Neogen Chemicals 2,03 Milliarden INR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,00 INR je Aktie, gegenüber 13,20 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 8,49 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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