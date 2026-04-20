Ausblick: Neptune Insurance A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Neptune Insurance A stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen, dass Neptune Insurance A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 26,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Neptune Insurance A einen Umsatz von 29,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,519 USD im Vergleich zu -0,200 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 194,9 Millionen USD, gegenüber 159,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net