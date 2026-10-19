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Ausblick: Neptune Insurance A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Neptune Insurance Holdings Inc Registered Shs -A-
25.60 EUR 0.20 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Neptune Insurance A lässt sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Neptune Insurance A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,159 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 27,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 56,6 Millionen USD gegenüber 44,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,547 USD im Vergleich zu -0,200 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 202,6 Millionen USD, gegenüber 159,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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