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Ausblick: Net Protections präsentiert Quartalsergebnisse

14.05.26 07:01 Uhr
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Aktien
Net Protections Holdings,Inc. Registered Shs
1,96 EUR -0,02 EUR -1,01%
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Net Protections wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,770 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,68 Prozent verringert. Damals waren 3,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,28 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,13 JPY je Aktie, gegenüber 13,86 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 25,19 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 22,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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