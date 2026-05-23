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Ausblick: Netease gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Netease Inc Registered Shs Reg S
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Netease lässt sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Netease die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten schätzen, dass Netease für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,88 HKD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 33,94 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 30,09 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,95 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,37 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt von insgesamt 139,28 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 122,15 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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