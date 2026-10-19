DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,69 +0,0%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.552 +0,7%Euro 1,1227 -0,1%Öl 107,7 -2,0%Gold 4.184 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vor Kennzahlen

Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf die Netflix-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
63.40 EUR 0.33 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Netflix gibt am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 37 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,821 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Netflix noch 0,590 USD je Aktie eingenommen.

37 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,87 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, gegenüber 2,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 46 Analysten durchschnittlich auf 51,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,27 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix

Aktuelle Netflix Aktie News

Werbung

Netflix Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.