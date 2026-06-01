Ausblick: Netskope A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Netskope A lässt sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Netskope A die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 198,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 157,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,189 USD, gegenüber -1,710 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 875,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 709,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net