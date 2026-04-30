Ausblick: Netweb Technologies India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Netweb Technologies India öffnet am 02.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 12,70 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Netweb Technologies India 7,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 105,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,15 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,53 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 36,83 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 20,25 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,83 Milliarden INR, gegenüber 11,43 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net