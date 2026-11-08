DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 67.919 -0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Neuraxis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Neuraxis Inc Registered Shs
6.25 USD 0.10 USD 1.63 %
Charts | News | Analysen

Neuraxis öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,210 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 159,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,760 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 8,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Neuraxis Aktie News

Werbung

Neuraxis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Neuraxis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.