Ausblick: New Jersey Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New Jersey Resources äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei New Jersey Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,08 Prozent auf 850,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 877,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,38 USD, gegenüber 3,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net