Ausblick: New Wave Group Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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New Wave Group Registered B wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,49 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,26 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,68 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 16,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte New Wave Group Registered B einen Umsatz von 2,30 Milliarden SEK eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,30 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 5,90 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,13 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,02 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.net
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