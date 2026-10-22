Ausblick: New York Community Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

22.10.26 07:01 Uhr

New York Community Bancorp wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,072 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte New York Community Bancorp ein EPS von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 54,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 545,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,81 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net