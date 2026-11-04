DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.341 +0,1%Euro 1,1228 +0,3%Öl 104,0 +0,3%Gold 4.016 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: NewLake Capital Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
NewLake Capital Partners Inc Registered Shs
13.75 USD 0.09 USD 0.66 %
Charts | News | Analysen

NewLake Capital Partners veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,287 USD. Dies würde einer Verringerung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NewLake Capital Partners 0,320 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll NewLake Capital Partners nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 11,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 47,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle NewLake Capital Partners Aktie News

Werbung

NewLake Capital Partners Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NewLake Capital Partners nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.