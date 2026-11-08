Ausblick: NexGen Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.11.26 07:01 Uhr

NexGen Energy wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass NexGen Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,034 AUD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 AUD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,198 AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,590 AUD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen AUD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net