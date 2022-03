Ausblick: Next Games stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Next Games wird am 14.03.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,057 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 123,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 15,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,195 EUR, gegenüber -0,141 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 25,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 27,2 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net