NextNRG wird am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass NextNRG für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NextNRG in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 28,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -22,000 USD im Vergleich zu -72,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 109,4 Millionen USD, gegenüber 81,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net