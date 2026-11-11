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Ausblick: NextPlat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
NextPlat Corp Registered Shs
8.35 USD -0.44 USD -5.01 %
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NextPlat wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,460 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,50 Prozent erhöht. Damals waren -0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll NextPlat mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 49,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 54,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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