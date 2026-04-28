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Ausblick: Nichiha legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

12.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nichiha Corp
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Nichiha wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -47,039 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -30,330 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 7,08 Prozent auf 38,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nichiha noch 36,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 80,22 JPY, gegenüber 78,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 148,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 148,48 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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