Ausblick: Nichiha legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Nichiha wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -47,039 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -30,330 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 7,08 Prozent auf 38,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nichiha noch 36,32 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 80,22 JPY, gegenüber 78,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 148,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 148,48 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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