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Ausblick: Ninebot zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Ninebot Limited (A) Chinese Depository Receipt Repr 10 Shs -A-
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Ninebot wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,730 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,01 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 17,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,65 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Ninebot für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,83 Milliarden CNY aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,60 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,47 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,02 Milliarden CNY, gegenüber 21,19 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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