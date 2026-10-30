Ausblick: Ningbo Haitian Precision Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

30.10.26 07:01 Uhr

Ningbo Haitian Precision Machinery wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,202 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 759,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 857,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,998 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,85 Milliarden CNY, gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net