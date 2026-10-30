Ausblick: Ningbo Ronbay New Energy Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Ningbo Ronbay New Energy Technology A lädt am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,137 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ningbo Ronbay New Energy Technology A ein EPS von -0,190 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 10,67 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 289,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,573 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,270 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 20,35 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 12,27 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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