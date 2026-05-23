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Ausblick: Nio A legt Quartalsergebnis vor

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Nio Inc Registered Shs -A- Reg S
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Nio A äußert sich am 01.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,430 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nio A noch -2,470 HKD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 38,10 Milliarden HKD – ein Plus von 85,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nio A 20,51 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,550 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -7,430 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 153,68 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 94,88 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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