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Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
NIQ Global Intelligence PLC
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NIQ Global Intelligence äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,234 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIQ Global Intelligence noch -0,670 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll NIQ Global Intelligence nach den Prognosen von 11 Analysten 1,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,320 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 4,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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