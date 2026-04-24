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Ausblick: Nitto Denko legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

26.04.26 07:01 Uhr
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Nitto Denko Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
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Nitto Denko wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD im Vergleich zu 1,28 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,52 Milliarden USD, gegenüber 6,65 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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