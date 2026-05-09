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Ausblick: Nivika Fastigheter Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Nivika Fastigheter AB Registered Shs -B-
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Nivika Fastigheter Registered B lässt sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nivika Fastigheter Registered B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,960 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nivika Fastigheter Registered B ein EPS von 0,320 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 220,7 Millionen SEK – ein Plus von 14,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nivika Fastigheter Registered B 193,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 SEK je Aktie, gegenüber 2,67 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 843,5 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 789,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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