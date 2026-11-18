NKT wird am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,20 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,96 DKK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 940,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,99 Milliarden DKK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,21 EUR, gegenüber 36,57 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,76 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 26,61 Milliarden DKK generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net