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Ausblick: Nobia Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Nobia AB Registered Shs
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Nobia Registered wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,283 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nobia Registered -20,260 SEK je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,28 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 44,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nobia Registered einen Umsatz von 2,31 Milliarden SEK eingefahren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,007 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -34,340 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 5,67 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,62 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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