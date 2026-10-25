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Ausblick: Noble A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Noble Corporation PLC Registered Shs -A-
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Noble A gibt am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten schätzen, dass Noble A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Noble A 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 713,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Noble A 798,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,529 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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