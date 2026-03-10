Ausblick: Noodles Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Noodles Company Registered wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,720 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 122,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -4,080 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -6,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 494,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 493,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net