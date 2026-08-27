Ausblick: NorAm Drilling AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse
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NorAm Drilling AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,107 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NorAm Drilling AS Registered 0,820 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 28,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 257,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,424 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,53 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 114,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,05 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.net
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