Ausblick: Norconsult ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

19.08.26 07:01 Uhr

Norconsult ASA Registered wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,528 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 42,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 NOK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,93 Milliarden NOK – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norconsult ASA Registered 2,78 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,13 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 11,72 Milliarden NOK, gegenüber 11,40 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net