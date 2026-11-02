Ausblick: Norconsult ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 07:01 Uhr

Norconsult ASA Registered wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,463 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Norconsult ASA Registered ein EPS von 0,430 NOK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,44 Milliarden NOK – ein Minus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norconsult ASA Registered 2,47 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 NOK, während im vorherigen Jahr noch 2,13 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,49 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,40 Milliarden NOK waren.

Redaktion Finanzen.net