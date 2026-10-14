Ausblick: Nordea Bank Abp Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

14.10.26 07:01 Uhr

Nordea Bank Abp Registered wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,353 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,99 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 54,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,54 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,45 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 12,04 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 25,53 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net