Ausblick: Nordea Bank Abp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordea Bank Abp Registered lässt sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nordea Bank Abp Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,304 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,14 Prozent verringert. Damals waren 0,350 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Nordea Bank Abp Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 56,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,40 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,39 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 11,93 Milliarden EUR, gegenüber 25,53 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net