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Ausblick: Nordea Bank Abp (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
15,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Nordea Bank Abp (spons ADRs) wird am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,355 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 51,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie, gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 13,96 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 28,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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