Ausblick: Nordea Bank Abp (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.10.26 07:01 Uhr

Nordea Bank Abp (spons ADRs) lässt sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nordea Bank Abp (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,398 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordea Bank Abp (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net