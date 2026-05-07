Ausblick: Nordisk Bergteknik Registered B legt Quartalsergebnis vor

16.07.26 07:01 Uhr

Nordisk Bergteknik Registered B wird am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,400 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nordisk Bergteknik Registered B 0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 932,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 873,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,21 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,61 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,45 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net