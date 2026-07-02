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Ausblick: Nordnet Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Nordnet Registered wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,47 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,84 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nordnet Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,16 SEK, gegenüber 11,83 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 6,21 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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