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Ausblick: Norse Atlantic ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Norse Atlantic ASA Registered wird sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,044 NOK gegenüber -0,220 NOK im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,43 Milliarden NOK gegenüber 2,09 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,28 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,101 NOK im Vergleich zu -2,310 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden NOK, gegenüber 7,62 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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