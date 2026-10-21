Ausblick: Norske Skog ASA Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Norske Skog ASA Registered wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,18 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,74 Prozent erhöht. Damals waren 1,90 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,98 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 30,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,28 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 NOK, während im vorherigen Jahr noch 4,76 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,28 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,45 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.net
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