Ausblick: Northern Technologies Internationa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Northern Technologies Internationa lässt sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Northern Technologies Internationa die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Northern Technologies Internationa in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 23,4 Millionen USD im Vergleich zu 21,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 84,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Northern Technologies Internationa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Northern Technologies Internationa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Northern Technologies Internationa Aktie News
Northern Technologies Internationa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Northern Technologies Internationa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.