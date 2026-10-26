DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.350 +0,2%Euro 1,1207 -0,0%Öl 115,3 -1,2%Gold 4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bilanz voraus

Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Novartis wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
134.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Novartis wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,54 Milliarden USD betragen, verglichen mit 11,13 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,81 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,99 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,25 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,29 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:41 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:21 Novartis Equal Weight Barclays Capital
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.