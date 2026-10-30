Ausblick: Nucleus Software Exports stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Nucleus Software Exports lädt am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 10,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nucleus Software Exports ein EPS von 9,99 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,19 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nucleus Software Exports einen Umsatz von 2,14 Milliarden INR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 53,40 INR, gegenüber 44,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,20 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,76 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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