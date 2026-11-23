Ausblick: Nutanix A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Nutanix A wird am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,609 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nutanix A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 762,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 670,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu 5,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD, gegenüber 2,85 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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