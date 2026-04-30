Ausblick: Nuvation Bio vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nuvation Bio wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,028 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Nuvation Bio nach den Prognosen von 11 Analysten 65,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2034,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,419 USD, gegenüber -0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 190,4 Millionen USD im Vergleich zu 62,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net