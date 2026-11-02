DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.840 -0,3%Euro 1,1181 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Nuveen Churchill Direct Lending öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nuveen Churchill Direct Lending Corp Registered Shs
9.95 EUR 0.10 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen

Nuveen Churchill Direct Lending wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,386 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nuveen Churchill Direct Lending einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Nuveen Churchill Direct Lending mit einem Umsatz von insgesamt 43,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,93 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 178,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 201,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Nuveen Churchill Direct Lending Aktie News

Werbung

Nuveen Churchill Direct Lending Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nuveen Churchill Direct Lending nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.